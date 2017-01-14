يتفنّن المبتكرون كل عام بإنشاء اختراعات لحل بعض الأزمات التي تواجه الإنسان، ولكن احياناً تخرج بعض هذه الاختراعات لتصبح اغرب من ما تتخيل.

ومن هذه الإختراعات، “الجوارب المشعرة”، فقد ابتكر المدافعون عن حقوق المرأة ومكافحة التحرش الجنسيّ طريقة غريبة للحد من هذه الظاهرة، وهي الجوارب المشعرة التي يدعي مصمموها أنها طريقة مثالية لمنع التحرش بالنساء في الأماكن العامة.

أضِفْ إلى تلك الاختراعات “انابيب التبول النسائية”، فمنذ زمنٍ بعيد والنساء يطالبنَ بالمساواة بالرجال في الحقوق، لكنّ المثير للدهشة هو تطور هذه المساواة في عصر التكنولوجيا والتقدم العلميّ إلى أعلى مستوياتها.

فقد أصبح بإمكان النساء التبول وقوفاً كما الرجال، من خلال أنابيب مصنوعة من موادَ مضادة للماء، إذ يدّعي مصممو هذه الأنابيب أنها مريحة جداً للنساء خاصةً في المراحيض العامة وفي حالة عدم توافر مراحيض بالمكان أيضاً.

ومن تلك الإختراعات أيضاً، قارورة رابطة العنق، النعال العشبية، الجبيرة المعدلة، الواقي الذكري الذكي، مروحة تبريد الأكل، الهاتف السوار، بطاقة الحب للمكفوفين، قفل لمدمني الكحوليات .. وغيرها، التي ندعوك للتعرّف على الغاية منها في هذا الفيديو الذي اعدته قناة “متع عقلك” على موقع “يوتيوب”: