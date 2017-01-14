كشفت ملكة جمال المجر السابقة “كاتا ساركا”، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دعاها لغرفة بفندقه خلال عرض لملكات جمال العالم عام 2013 بالعاصمة الروسية موسكو.

وروت “ساركا” خلال مقابلة مع إحدى المجلات المحلية، قائلة “كنا في روسيا، وفي نهاية احتفال لملكات الجمال، اقترب مني رجلاً، وأمسك بيدي، وعرّفني بنفسه، ثم قال لي بالإنجليزية “من أنت؟ ولماذا جئت إلى هنا؟”، وتابعت ساركا “ارتبكت أمامه، ولم أقل سوى كلمة واحدة “أنا مجرية”.

وفي نهاية المحادثة، أعطاها ترامب “كارت رجل أعمال” يحمل إسم دونالد ترامب، ورقم تليفونه الخاص، وقال لها “إنه ينتظرها بفندق وغرفة معيّنة”. وفقاً لصحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في تلك الأثناء، كان ترامج زوجاً لميلانيا ترامب “الزوجة الحالية” منذ 8 سنوات، وأن ذلك يأتي وسط تقارير مثيرة عن إقامة علاقات جنسية بموسكو.