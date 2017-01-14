يعتقد البعض أن شعار “التفاحة المقضومة” قليلا من أعلى، الخاص بشركة “آبل”، يرمز إلى الإبداع والعبقرية البشرية، والبعض الآخر يعتقد أن المصمم أراد من خلاله الدلالة على أنه حتى الجمال والإتقان في التصنيع يبقى منقوصا.

وشرح “روب يانوف” مصمم كمبيوتر “أبل”، معنى ذلك الشعار ودلالته قائلا: “اشتريت كمية من التفاح، ووضعتها في إناء وأمضيت وقتا أتأمل كيف أستوحي منها رمزا، وعن طريق الصدفة قضمت إحداها، ثم تذكرت أن كلمة “قضم” باللغة الإنجليزية تعني (بايت)، وهي نفسها الوحدة التي يقوم عليها حساب سعة حافظة الكومبيوتر، وهكذا كانت التفاحة المقضومة الرمز المعتمد”.