استمرارا لنهجه المتبع في الهجوم على تركيا وسياساتها لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، ووقوفها ضد مدللهم عبد الفتاح السيسي، زعم المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض الجنسية التركية على على المستثمرين الاجانب مقابل 2 مليون دولار، مدعيا انه هدد كل من ينتقده بسحب الجنسية منه.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اردوغان يعرض جنسية تركيا للمستثمرين الأجانب مقابل ٢ مليون $ ويهدد باسقاط الجنسية التركية عن أي تركي ينتقد سياساته”.

اردوغان يعرض جنسية تركيا للمستثمرين الأجانب مقابل ٢ مليون $ ويهدد باسقاط الجنسية التركية عن أي تركي ينتقد سياساته pic.twitter.com/7WnkAbZjgm — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 14, 2017

الجدير بالذكر ان الإمارات اقدمت على سحب جنسيات معارضين إماراتيين وتلجأ لهذا الأسلوب للتخلص من الأصوات التي تطالب بالإصلاح

من جانبهم، هاجم متابعو “عبد الله” عبر “تويتر” مزاعمه مطالبين إياه بإثبات ما يقوله عبر مصدر موثوق، داعين إياه بأن يهتم بشؤون بلاده، مذكرين إياه بان من بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالطوب.

@Abdulkhaleq_UAE اذا سمحت يا دكتور اعطينا مصدرك انه سوف يسقط الجنسيه ..(مصدر موثوق) — firas (@firasf10) January 14, 2017

@Abdulkhaleq_UAE @Qatify12 لو اهتمينا باحوالنا و حاولنا إصلاحها أفضل من اهتمامنا بالآخرين. فهم أفضل منا بمراحل. — فرحان الشمري (@abo_shami) January 14, 2017

@Abdulkhaleq_UAE من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجاره — Ali Rabia (@alirabia123) January 14, 2017

@Abdulkhaleq_UAE الله يعينكم على حقدكم على الرجل، بس على فكرة ترى مادرى عنكم. — الريان (@aalzamat) January 14, 2017

@Abdulkhaleq_UAE تركيا سحااااب ومايضرها نبح الكلاااااب 🐶🐕🐩 — 💚 الأمل 💚 (@nnbbnncc) January 14, 2017