للبقاء فقط على قيد الحياة، توصي المعالجة الأميركية “فرجينيا ساتر”، بالعناق أربع مرات في اليوم الواحد، وثماني مرات كمتوسط. ولنتائج جيدة، نحتاج إلى معانقة بعضنا البعض 12 مرة في اليوم”.

وفيما يلي 6 حقائق قد لا تعرفها عن العناق:

1- يمضي الإنسان ما معدله ساعة من الزمن شهريا في العناق، نعم 10 ثوان لكل معانقة لزميل في العمل أو صديق أو أحد الأحبة، يصل مجموعها ساعة من الزمن في الشهر.

2- 20 ثانية فقط من العناق كافية للتخفيف من الضغط النفسي ومن التعب، وتساعد أيضا في نشاط الدورة الدموية.

3- 10 ثوان فقط من العناق تكفي لحصانة جسمك من الأمراض. فحسب دراسة معنونة بـ “معنى العناق”، حددت لينا فورسيل وجان أستروم بعض الفوائد التي يوفرها العناق، منها:

– تخفيض معدل الإصابة بالأزمات القلبية.

– الوقاية من العدوى.

– تخفيض التوتر.

– مكافحة التعب.

– تقوية نظام المناعة.

4- بسبب قلة العناق، يقول موقع “سومر سومر” إن الأطفال يصابون بتأخر في المشي، وأوصى الآباء بمعانقة أطفالهم لأن ذلك سيساعدهم في تحسين مزاجهم وتحفيزهم على التعلم.

5- يساعد العناق في تقوية العلاقات الزوجية. العناق سلاح مضاد للمشاكل الزوجية، ذلك ما أكده دافيد كلو الخبير المتخصص في الشؤون الأسرية.

“معظم الناس يبحثون عن سر لإنجاح علاقاتهم الأسرية، العناق يساهم في خلق نوع من التفاهم بين الزوجين”، يضيف نفس الموقع.

6 – فوائد العناق قد تتجاوز الفرد، وتشمل كل المجتمع، ففي وقت يعيش فيه العالم الدمار والحروب، قال الموقع، إن الناس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نشر الحب وقيم السلام. ولتحقيق ذلك يوصي الموقع بالإكثار من العناق.