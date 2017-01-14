الطريق للثروة في أغلب الأحيان ليس مفروشًا بالورود، فهو مرتبط بشكل كبير بالعمل المستمر وإدارة الأموال التي تملكها بشكل جيد، مع شيء من الحظ.

وبخلاف الأشخاص الذين ورثوا ثرواتهم مثل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يعتبر الحصول على الثروة أمرًا معقدًا وشاقًا، يتطلب اتخاذ قرارات ذكية. وهنا نعرض أسرع طريقة لفعل ذلك:

سداد الديون ذات الفوائد العالية

أول خطوة نحو الثروة هو تسوية الديون العالية، حيث أن الإبقاء على وجود ديون كبيرة يوقف قدرة الناس على القيام باستثمارات جديدة وشراء الأصول.

ابدأ بأعلى الديون فائدةً فالدين ذو الفائدة المنخفضة لا بأس به -مثلاً أقل من 3%- ولكن القروض ذات الفائدة العالية التي تقع بين 5-20% فيجب تسديدها بأسرع ما يمكن.

ولكي يصبح الاستقرار هو المتحكم بأموالك، قم بتسديد القروض حتى لا يتبقى لديك أية ديون بفوائد عالية.

أنفق أقل مما تجني

ربما تكون هذه الخطوة هي الأسهل في القول والأصعب في التطبيق، حيث يمكنك أن تسيطر على مصروفاتك الشهرية وتعمل على تقليلها لتصبح أقل من دخلك الشهري، لتكون لديك قدرة على الادخار.

بعدها ابدأ ببطء بوضع مبلغ معين جانبًا كل شهر بحيث يبقى لديك ما يكفي لتسديد فواتيرك، تسديد ديونك والعيش براحة نوعاًً ما.

أنشئ ادخارًا احتياطيًا

أنت لا تعلم ما قد يحصل لدخلك الشهري. سيكون من الحكمة أن تحافظ على ادخار احتياطي ليغطي فترة ثلاثة إلى ستة شهور من المصاريف. أصحاب المشاريع الصغيرة يعملون بهذه الطريقة. حيث يعمل العديد منهم على إنشاء ادخار احتياطي من المال يغطي فترة ثلاثة إلى ستة شهور من المصاريف للتمكن من البقاء صامدين بينما هم يؤسسون لأعمالهم ويقيسون مستوى عملياتهم التجارية لمواكبة متطلبات عملائهم المتزايدة.

أصبح مالكاً

بعد أن تقوم بإنشاء ادخارك الاحتياطي ابدأ الاستثمار. كلنا سمعنا المقولة “اعمل بجدّ وسوف تكافأ”، لكن هذا لا يعني أنك ستصبح ثريًا. تأتي الثروة من الملكية. خذ المدخرات التي تفيض عن الاحتياطي واشتر أسهمًا في مجالات متنوعة، سندات وأصول أخرى سوف تنمو. راقب تطور استثماراتك، واستمر بتوسيع محفظتك المالية.

لا يصبح الناس أثرياء فقط من خلال العمل بجدّ. بل يقومون بصناعة سلة بيض من خلال تملّك أشياء ستصبح ذات قيمة أعلى بمرور الوقت ويستثمرون بمسؤولية.

ولكي تصبح مالكًا، عليك تسديد الديون، الانفاق أقل مما تجني، توفير ما يكفي للعيش ثلاثة أو ستة شهور بدون دخل -للاحتياط- واستثمر بأصول سهلة الامتلاك.