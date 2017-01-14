أعرب الكاتب الصحفي والإعلامي الأردني الساخر، أحمد حسن الزعبي، عن عدم رضاه عما تم تداوله السبت، من تعديل وزاري مرتقب في حكومة هاني الملقي، معتبرا التعديل الوزراي بدون تغيير الفكر والمنهج عبارة عن “ترف وقرف”، على حد قوله.

وقال “الزعبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنا ضد اي تعديل وزاري وضد اي تغيير.ما لم تتغير السياسةوالنهج فدونها ترف وقرف! أ.ح.ز”.

أنا ضد اي تعديل وزاري وضد اي تغيير.ما لم تتغير السياسةوالنهج فدونها ترف وقرف!

أ.ح.ز — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) January 14, 2017

وكانت وسائل إعلام أردنية، قد أعلنت أن وزراء الحكومة الأردنية قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء، هاني الملقي، السبت.

وجاء تقديم الوزراء الأردنيين استقالاتهم خلال جلسة للحكومة عقدت السبت، بسبب “عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري الذي بات واضحا للجميع”، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من الملقي.

وذكرت المصادر أنه يتوقع إعلان “التعديل الحكومي الأحد على أن يشمل الوزراء الذين سيتم قبول استقالتهم”.