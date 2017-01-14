اكتسبت الفتاة الأمريكية “كريستينا كروكت”، في كاليفورنيا وتبلغ من العمر (21 عاما)، شهرتها في العالم العربيّ، بعد الفيديوهات التي ظهرت فيها إلى جانب الفتى السعودي “أبو سن”، حيث نشأت بينهما علاقة حبّ.

ومن خلال حسابها عبر برنامج”YOUNOW”، استطاعت الفتاة الأمريكية، أن تبدأ الحديث مع مجموعة من شباب العرب أصحاب الجنسيات المختلفة، وكان أشهرهم “أبو سن”.

وبلغ عدد مشاهدين فيديوهات كريستينا ما يقارب ال 17 مليون مشاهدة فى مدة قصيرة جدا عبر البرنامج، وتمتلك كريستينا أيضا 25 ألف متابع عبر يوتيوب و147 ألفا متابعا عبر إنستجرام.

وتدور مقاطع الفيديو التي يتم نشرها للثنائي، اللذان لا يفهما لغات بعض، عن حب “أبوسن” لـ”كريستينا”، التي صرح لها منذ اللحظات الأولى لحديثه معها بأنه يحبها: قائلا i love you، وهذه الجملة هي التي يعرفها فقط في اللغة الإنجليزية، لترد عليه وتعترف هي أيضا بحبها له.

وخرج “أبو سن” أكثر من مرة معلقا على أنه «شخص كغيره من الناس لديه هموم كثيرة، ويبحث عن فرصة تسلية ومرح لا أكثر، يضحك من خلالها الآخرين»، وأبدت كريستينا فى أحد تغريداتها على موقع تويتر سعادتها بالشهرة فى مصر بسبب عدد المتابعين الهائل.

وقام أبو سن وهو يلبس ملابس مصرية و يرقص علي الأنغام المصرية الشعبية لكى يعلم كريستينا الرقص الشعبي ، ونال الفيديو استحسان العدي من الأشخاص الذين شاهدوه، و كان أبو سن طريف الي حدي كبير في هذا الفيديو لتشاركه كريستينا الرقص .

وظهر أبو سن في أحد مقاطع الفيديو الأخرى وهو يلبس العقال السعودي ويريد أن يعلمها الصلاة وقراءة القرآن، وقد أسمعها تلاوة القرآن لأحد القراء كما قرأ عليها بصوته سورة الفاتحة، كما حاول أن ينطقها الشهادتين بقوله “أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله”.

يشار الى أن شرطة العاصمة السعودية الرياض القت القبض في سبتمبر/أيلول 2016، على “أبو سن”، موجهة له تهمة الظهور بشكل مسيء عبر برنامج “you now”.

