هاجم ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله, قائلاً إن نصرالله تربى على “المظلومية” ونشأ على “الملطومية” متسائلا عما يجب على المرء توقعه من هكذا إنسان.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “لك ان تتخيل عزيزي المتابع انسان مثل حسن نصرالله تربى على المظلومية ونشأ على الملطومية وعاش حياته كلها وهو يشعر بهذا الغبن.. ماذا تتوقع منه.”

لك ان تتخيل عزيزي المتابع انسان مثل حسن نصرالله تربى على المظلومية ونشأ على الملطومية وعاش حياته كلها وهو يشعر بهذا الغبن..ماذا تتوقع منه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 14, 2017

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: ” من يتهجم علينا لبناني من حزب اللات.. حوثي ابو الخزعبلات… عفاشي مدوخه القات.. من اين يأتون على تويتر عبيد ايران.. خليكم في شؤون فارسيتكم.”

من يتهجم علينا لبناني من حزب اللات..حوثي ابو الخزعبلات…عفاشي مدوخه القات . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 14, 2017

وأضاف في سلسلة تغريداته قائلاً ” لا ابوكم ولا ابو اللي يقدركم يا عبيد ايران “.