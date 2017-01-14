نشر موقع “جلوب أند ميل” الكندي تقريرا عن اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, لافتاً إلى أن ترامب يقترب بسرعة من البيت الأبيض, حيث أوشك هذا الانتقال التاريخي أن يأتي إلى نهايته، كون هذه الفترة وفرت دليل واضح على مدى الحياة التي لا يمكن التنبؤ بها مع الرئيس ترامب.

وأضاف الموقع الكندي في تقرير ترجمته وطن أن الرئيس المنتخب عادة ما يستخدم وقت الانتقال في اتخاذ قرارات مجلس الوزراء ودراسة القضايا التي ستواجهه قريبا، حيث بعد فترة وجيزة من الانتخابات، بدأ ترامب في تشكيل سياسته الخارجية.

واستطرد الموقع أنه قبل بضعة أسابيع بعد أن تم انتخابه، أشعل ترامب موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدة تغريدات حول الحكومة البريطانية والمكالمة الهاتفية التي جرت مع رئيسة تايوان، وهو الأمر الذي أثار غضب الصين، ودفع بكين لإدانة الخطوة.

كما بلغ التدخل في السياسة الخارجية من قبل ترامب ذروته حتى الآن على الأقل في أواخر ديسمبر الماضي، عندما حاول التدخل في قرار إدارة الرئيس باراك أوباما الخاص بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين إسرائيل لاستمرارها في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقليديا كانت الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد مثل هذه القرارات.

وكان ترامب أشار إلى أنه يريد علاقة وثيقة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدعم المستوطنات، حتى أنه أخذ على عاتقه دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحثه على تأجيل القرار، كما انتقد ترامب بشدة قرار إدارة أوباما لعدم الاعتراض على القرار.

ولفت جلوب أند ميل إلى أنه في أي حال، موقف ترامب تجاه بوتين يثير القلق، خاصة إذا ما وافق على طموح بوتين للسيطرة على أوكرانيا، فضلا عن أنه شكك في قيمة منظمة حلف شمال الأطلسي خلال الحملة، فكيف سيكون رد فعل ترامب إذا ارتكب بوتين أي عدوان ضد واحدة من دول البلطيق.