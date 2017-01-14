أكّد وكيل أعمال النجمة الأمريكية “ليندسي لوهان”، أنها بصدد بداية جديدة في حياتها المقبلة، وذلك تعقيباً على الإجراء الذي اتخذته بحذف جميع صورها على “انستغرام”، والأنباء التي تتحدث عن اعتناقها الإسلام.

وقال “سكوت كارلسين”: “نحن سعداء للغاية كفريق لينزي لوهان ومسرورين لرؤية رد فعل الجميع على مشاريع العام المقبل التي فكرنا فيها”.

وعن السر وراء حذف صورها قال “سكوت”: “إنه رمز بالنسبة لي لكي أدع الماضي يذهب بعيدا وانتقل للمستقبل، وهو علاج لي للوقت الطويل القادم”.

وأضاف لموقع “في الفن”: “لم تكن هناك أي لحظات، هناك وقت يأتي في حياة الأفراد، حينها تتوقف وتتفاعل مع جميع الخبرات التي مررت بها، بالنسبة لي حدث الأمر حينما أصبحت في الـ30 من عمري، ولاحظت أن هناك الكثير لأمنحه في حياتي وهو ما سيجعلني سعيدة حقا”.

وقالت “لوهان”: “أنا متشوقة للغاية لهذا الفصل في حياتي”.

وصدمت “لوهان” متابعيها بعد حذفها جميع صورها على حسابها في تطبيق “انستغرام” وتركت لهم تحية الاسلام كاتبةً “السلام عليكم”.

وزعم موقع The Identities الشهير أن تصرف “لوهان” على “انستغرام” ليس الا نتيجة مؤكدة لإعلان اعتناقها الإسلام بشكلٍ نهائي.

وكانت لوهان ظهرت العام الماضي أمام وسائل الإعلام ممسكةً بيديها مصحفاً صرحت أنه هدية من أصدقاء سعوديين في الوقت الذي زارت فيه عدة دول إسلامية منها الإمارات وصرحت للتلفزيون التركي TRT آنذاك أنّ”المصحف الذي تلقته كهدية فتح لها آفاقاً مختلفة وكان بمثابة نقلة روحانية لم تعرفها من قبل.