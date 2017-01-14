شنَّت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، هجوما شديدا على وزير العمل المصري محمد سعفان، مستنكرة تصريحاته وحديثه بـ”أريحية” عن توفير فرص عمل للمصريين بالكويت.

وطالبت الهاشم في تصريحات لصحيفة “الرأي” الكويتية، بتخفيض أعداد الوافدين (بشكل عام) إلى الكويت حفاظاً على التركيبة السكانية بالبلاد، مبدية استنكارها من حديث وزير العمل المصري عن تأمين فرص العمل بالكويت.

وقالت “الهاشم” إن الوزير المصري يتحدث بأريحية عن “توفير فرص عمل لأبناء وطنه في سوق العمل في الكويت وتحديد متوسط أجورهم، وكأنه يتحدث عن سوق العمل المصري، رغم طوابير انتظار عمالتنا الوطنية لفرص وظيفية بلغت 20 ألف طلب”.

وكانت وزارة العمل المصرية أعلنت في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها بدأت في قبول طلبات المصريين الراغبين بالعمل بالكويت، محددة متوسط الرواتب بين 400 دينار و1200، أي ما يعادل 23 ألفاً إلى 70 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ميزات أخرى كـ توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي.

وحدد وزير العمل المصري سعفان في بيان صادر عنه، 5 مهن مطلوب العمل فيها بالكويت، بناءً على طلب إحدى شركات التجارة والمقاولات في الكويت، مع ذكره شرحاً مفصلاً لشروط ورواتب كل واحدة من المهن المطلوبة، وهو ما يبدو أنه أثار استنكار النائبة الكويتية الهاشم.