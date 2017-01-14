شنَّت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، هجوما شديدا على وزير العمل المصري محمد سعفان، مستنكرة تصريحاته وحديثه بـ”أريحية” عن توفير للمصريين بالكويت.

 

وطالبت الهاشم في تصريحات لصحيفة “الرأي” الكويتية، بتخفيض أعداد الوافدين (بشكل عام) إلى حفاظاً على بالبلاد، مبدية استنكارها من حديث وزير العمل المصري عن تأمين فرص العمل بالكويت.

 

وقالت “الهاشم” إن الوزير المصري يتحدث بأريحية عن “توفير فرص عمل لأبناء وطنه في في الكويت وتحديد متوسط أجورهم، وكأنه يتحدث عن المصري، رغم طوابير انتظار عمالتنا الوطنية لفرص وظيفية بلغت 20 ألف طلب”.

 

وكانت وزارة العمل المصرية أعلنت في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها بدأت في قبول طلبات الراغبين بالعمل بالكويت، محددة متوسط الرواتب بين 400 دينار و1200، أي ما يعادل 23 ألفاً إلى 70 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ميزات أخرى كـ توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي.

 

وحدد وزير العمل المصري سعفان في بيان صادر عنه، 5 مهن مطلوب العمل فيها بالكويت، بناءً على طلب إحدى شركات والمقاولات في الكويت، مع ذكره شرحاً مفصلاً لشروط ورواتب كل واحدة من المهن المطلوبة، وهو ما يبدو أنه أثار استنكار النائبة الكويتية الهاشم.