قضت المحكمة الجزائية بجدة بالسجن 15 عاماً مع 1500 جلدة متفرقة، لأب أُدين بالتحرش بابنه وابنته القاصرين، واستبعدت حد الحرابة لعدم توفر الأدلة الموجبة له.

وكان الابن (14 عاماً) تقدم بشكوى إلى مركز الشرطة زعم فيها أن والده يعتدي عليه وعلى أخته (13 عاماً) بالقوة، فأحيل الطفلان إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي عليهما، فجاءت الفحوص سلبية لأي مظهر اغتصاب جنسي أو اعتداء، مع عدم استبعاد تعرض المذكورين لإيذاء جنسي متكرر على فترات متباعدة.

وقال الابن خلال التحقيقات إنه تعرض للاغتصاب الجنسي من أبيه عدة مرات، أولها كانت قبل خمس سنوات، ومن ثم أخذ يكرر ذلك، فيما قالت الفتاة وفقاً لـ”الوطن” أن أباها اعتدى عليها عدة مرات وهي نائمة كان أولها قبل سنتين.