قال الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، إن الحرب في اليمن تؤدي إلى كارثة إنسانية متواصلة تلقي بظلالها على الشعب اليمني.

جاء ذلك في تدوينة للسويدان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: “الحرب المستمرة في اليمن تؤدي إلى كارثة إنسانية متواصلة ومتزايدة والسبب المباشر لهذه الحرب هو الانقلاب العسكري الخبيث الذي أطاح بالإرادة الشعبية التي أطاحت بالمخلوع سيّء الذكر.”

#اليمن الحرب المستمرة في اليمن تؤدي إلى كارثة إنسانية متواصلة ومتزايدة والسبب المباشر لهذه الحرب هو الانقلاب… https://t.co/xMqZ2xQWaz — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) January 13, 2017

وتابع قائلا: “وفِي رأيي وتحليلي لا يمكن أن ينتصر أو يستمر هذا الانقلاب وعليهم الرضى بالاتفاق السلمي الآن قبل أن تحل عليهم الهزيمة العسكرية الكاملة لاحقاً إن كان فيهم رجل رشيد يستمع للنصيحة ولا أظن أنهم سيقبلون لأن زعيمهم رجل غير رشيد يريد أن يعود للحكم هو أو أحد أبناؤه وهيهات لهم ذلك.”

وأضاف: “إذاً ستستمر المعركة حتى النهاية وإلى أن يزول المخلوع وجيشه وإلى ذلك الحين ستستمر المعاناة ونسأل الله تعالى اللطف بأهل اليمن والمخلوع ومن يؤيده يبؤون بالإثم إثم الدماء والجراح إثم الفقر والضيق إثم تعطيل التعليم والصحة الإثم بكل أشكاله عليهم من الله ما يستحقون وعلى الأمة شعوباً وحكاماً الوقوف بجانب اليمن وشعبه لحين انتهاء هذه المأساة..”