قال نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، إن الدول العربية قبل غزو في 2003 كانوا في موقف المتفرج، موضحًا: “كل القوات التي خرجت لضرب خرجت من الدول العربية”.

 

وأضاف “البرادعي”، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى” المذاع على شبكة التلفزيون العربي، أنه لجأ للرئيس الأسبق محمد واللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية الأسبق، وطلب منهم التواصل مع العراق، لافتا إلى أن اللواء عمر سليمان أخبره بأنه سيتواصل مع رئيس المخابرات العراقية.

 

وتابع: ” مبارك كان دائما يقول إن صدام ضحك عليه في حرب ، وكمان مبارك قال إن صدام عنده نووية يخفيها في المدافن”.