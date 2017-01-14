قال محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، إن الدول العربية قبل غزو العراق في 2003 كانوا في موقف المتفرج، موضحًا: “كل القوات التي خرجت لضرب العراق خرجت من الدول العربية”.

وأضاف “البرادعي”، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى” المذاع على شبكة التلفزيون العربي، أنه لجأ للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية الأسبق، وطلب منهم التواصل مع العراق، لافتا إلى أن اللواء عمر سليمان أخبره بأنه سيتواصل مع رئيس المخابرات العراقية.

وتابع: ” مبارك كان دائما يقول إن صدام ضحك عليه في حرب الكويت، وكمان مبارك قال إن صدام عنده أسلحة نووية يخفيها في المدافن”.