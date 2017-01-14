رد الإعلامي المصري، على هجوم النائب البرلماني المستشار عليه، عبر تدوينة تضمنت  العديد من الألفاظ المسيئة.

 

وقال “أديب”، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “هو الكلب الجربان أخرته أيه يا أما تلمه عربيه أو الحارة كلها تتلم عليه وتموتوا بالجزم”.

 

فيما كشف الإعلامي سعيد حساسين، أن فريق البرنامج تواصل مع الإعلامي عمرو أديب للرد على هجوم المستشار مرتضى منصور عليه، فكان رده: “ماليش دعوة بالكلام ده.. وأنا هطلع عين.. سعيد حساسين وإيهاب طلعت”، فرد عليه المستشار مرتضى منصور “لأ..قال دين أمك”.

 

وعلق “حساسين”، خلال برنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، موجهًا رسالة لـ”أديب”، قائلًا: “أنا على الحميد المجيد، وإيهاب طلعت لسه هيستلم يوم الأحد، وبعدين الإعلامية رانيا بدوي كانت قعدة جمبك واتمنعت من الظهور ومدافعتش عنها”.

 

ورد “منصور” محذرًا رجل الأعمال أحمد مالك قنوات “أون إي”، قائلًا: “بحذرك يا كلمة تتقال على قناتك.. عايز ترد رد هنا”.

 

وانتقد عضو المستشار مرتضى منصور، المداخلة الهاتفية التي أجراها عبد الفتاح مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم” المذاع على فضائية “ON E”.

 

وتابع: “مينفعش يا ريس تعمل مداخلة مع عمرو أديب، اللي طلعت معاه ، ومكنتش لابسة حاجة لا فوق ولا تحت”.

 

وأكد عضو مجلس النواب أن الإعلامي عمرو أديب وصف بعض الشخصيات العامة في بـ”الكلاب”، موجهًا حديثه للسيسي: “عاجبك قلة الأدب دي يا سيادة الريس .. مفيهاش كلاب يا عمرو”.