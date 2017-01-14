رد الإعلامي المصري، عمرو أديب على هجوم النائب البرلماني المستشار مرتضى منصور عليه، عبر تدوينة تضمنت العديد من الألفاظ المسيئة.

وقال “أديب”، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “هو الكلب الجربان أخرته أيه يا أما تلمه عربيه الكلاب أو الحارة كلها تتلم عليه وتموتوا بالجزم”.

هو الكلب الجربان اخرته ايه يا اما تلمه عربيه الكلاب او الحاره كلها تتلم عليه وتموتوا بالجزم 😀 — Amr adib (@Amradib) January 13, 2017

فيما كشف الإعلامي سعيد حساسين، أن فريق البرنامج تواصل مع الإعلامي عمرو أديب للرد على هجوم المستشار مرتضى منصور عليه، فكان رده: “ماليش دعوة بالكلام ده.. وأنا هطلع عين.. سعيد حساسين وإيهاب طلعت”، فرد عليه المستشار مرتضى منصور “لأ..قال دين أمك”.

وعلق “حساسين”، خلال برنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، موجهًا رسالة لـ”أديب”، قائلًا: “أنا على الحميد المجيد، وإيهاب طلعت لسه هيستلم يوم الأحد، وبعدين الإعلامية رانيا بدوي كانت قعدة جمبك واتمنعت من الظهور ومدافعتش عنها”.

ورد “منصور” محذرًا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك قنوات “أون إي”، قائلًا: “بحذرك يا أبو هشيمة كلمة تتقال على قناتك.. عايز ترد رد هنا”.

وانتقد عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، المداخلة الهاتفية التي أجراها عبد الفتاح السيسي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم” المذاع على فضائية “ON E”.

وتابع: “مينفعش يا ريس تعمل مداخلة مع عمرو أديب، اللي طلعت معاه مايا دياب، ومكنتش لابسة حاجة لا فوق ولا تحت”.

وأكد عضو مجلس النواب أن الإعلامي عمرو أديب وصف بعض الشخصيات العامة في مصر بـ”الكلاب”، موجهًا حديثه للسيسي: “عاجبك قلة الأدب دي يا سيادة الريس .. مصر مفيهاش كلاب يا عمرو”.