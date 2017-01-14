قال وزير الحرس السعودي ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير متعب بن عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النادي بالرياض، على أن هناك مسابقات لقفز الحواجز وأندية بإمكان النساء المشاركة فيها في العاصمة الرياض ومدن أخرى.

وجاء ذلك رداً على سؤال إحدى حاضرات على تخصيص أندية لممارسة النساء لرياضة الفروسية وتسهيل مشاركتهن لمسابقاتها.

ومع تكرار السؤال بصيغ مختلفة من السائلة عن المشاركة في سباقات الخيل دفع رئيس نادي الفروسية إلى الممازحة بقوله، هناك إمكان لتخصيص مسابقة للنساء في النادي، مستدركاً : “لكن عليكن تخفيف أوزانكن للمشاركة”، حيث تشترط أنظمة وقوانين سباقات الفروسية أن يكون الحد الأقصى للفارس 62 كلغم، وهو الامر الذي أثار ردود أفعال واسعة.

ولقيت مزحة الأمير متعب ردود أفعال كثيرة من قبل العديد من النساء السعوديات، تنقل لكم “وطن” بعض الآراء التي جاءت في ردود السعوديات من حساب “أخبار السعودية” على تويتر.