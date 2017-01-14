وجه الأكاديمي السعودي ورئيس مركز الفكر العالمي عن السعودية، الدكتور محمد البشر، انتقادات شديدة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على إثر تصريحات الأخير بإعادة التفكير في الاعتراف بإسرائيل إذا ما نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، معتبرا أن من رضي بأن يسكن الملحق سيعترف بالمحتل، على حد قوله.
وقال “البشر” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” عباس يقول: “نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيدفعنا للتراجع عن الاعتراف بإسرائيل” من رضي أن يسكن في ( الملحق) سيعترف بالمحتل!!”.
عباس يقول: "نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيدفعنا للتراجع عن الاعتراف بإسرائيل"‼
من رضي أن يسكن في ( الملحق) سيعترف بالمحتل!! pic.twitter.com/EJLN9a0guw
— أ.د. محمد البشر (@m_s_albishr) January 14, 2017
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية،قالت أمس، الجمعة، إن رجل الأعمال اليهودي الأمريكي دانييل أربس أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء بينهما عن “جدية” الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في نقل السفارة إلى القدس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية قولها إن ترامب لديه فعلا “نوايا حقيقية” للإعلان عن نقل السفارة بعد يوم واحد من توليه الرئاسة، مشيرةً إلى أن رجال الأعمال أربس المقرب من رجل الأعمال “جاريد كوشنير” صهر ترامب، أبلغ الرئيس عباس بذلك.
ونقلت “هآرتس” عن مسؤول فلسطيني أن “معلومات مؤكدة باتت لدى القيادة الفلسطينية بأن ترامب سيعلن في اليوم التالي لتوليه سدة الحكم عن نقل السفارة”.
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