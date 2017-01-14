في ظل الهجمة التي يتعرض لها الفلسطينيون خاصة من قبل ليبراليي الخليج، شنَّ الإعلامي السعودي، خالد المهاوش، هجوما عنيفا على كل من يسيء للشعب الفلسطيني، محذرا إياهم بالقول “لا يلومن إلا نفسه”.

وقال “المهاوش” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو للقاء المذيع الإسرائيلي في القناة الثانية العبرية “أوهاد حيمو” مع عائلة الشهيد الفلسطيني “إبراهيم العكاري” أكدوا خلالها على فخرهم بما فعله والدهم الذي نفذ عملية دهس لعدد من المستوطنين: ” أسرة المجاهد يفخرون به المقطع أبكاني عدة مرات من يتكلم بعدها بسوء عن الفلسطينيين أعظم شعب بالعالم فلايلومن إلا نفسه ومن شذ منهم لا عبرة له”.

أسرة المجاهد يفخرون به

المقطع أبكاني عدة مرات

من يتكلم بعدها بسوء عن الفلسطينيين

أعظم شعب بالعالم فلايلومن إلا نفسه

ومن شذ منهم لا عبرة له pic.twitter.com/mZh1a6tE0P — خالد المهاوش (@khaledam12) January 14, 2017

وكان الشهيد المقدسي إبراهيم عكاري (38 عامًا) من مخيم شعفاط شمالي القدس، قد ارتقى شهيدًا يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال ثلاث رصاصات اخترقت رأسه ورقبته، إثر تنفيذه عمليه دهس في شارع عناتا غربي القدس، قتل فيها “إسرائيليين” وأصيب 13 آخرون بينهم ثلاث إصابات خطيرة.