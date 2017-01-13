قضت محكمة مجرية بسجن المصورة “بيترا لازلو” التي قامت بركل طفلة لاجئة، وأسقطت لاجئا سوريا وطفله على الأرض أثناء هروبهم من الشرطة على الحدود المجرية الصربية في الثامن من سبتمبر 2015.

وقررت المحكمة المحلية في قضاء “روكزي”، بسجن “لازلو” لمدة ثلاثة أعوام مع تأجيل تنفيذ العقوبة لأجل غير مسمى، وذلك بتهمة “المعاملة السيئة” والتسبب في إصابة شخص.

وفيما دافعت المتهمة لازلو عن تصرفها، اعتبر القاضي أن الجريمة التي ارتكبتها الصحافية أحدثت سخطا مجتمعيا، وليس هناك أي دليل يدعم دفاعها عن نفسها.

وفي وقت سابق، طردت قناة تلفزيونية مجرية خاصة، إحدى مصوراتها بعدما ظهرت وهي تركل وتوقع أرضاً مهاجرين، بمن فيهم أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الفرار من طوق أمني في روزكي في جنوب المجر.

وفي أحد المشاهد ظهرت مراسلة تلفزيون “إن1تي في” وتدعى بيترا لازلو وهي تعرقل بقدمها رجلاً يحمل طفلاً ويركض به محاولاً الفرار من أيدي شرطي، فسقط الرجل والطفل أرضاً، في حين ظهرت في مشهد آخر وهي تركل طفلاً آخر كان يركض محاولاً الفرار من الطوق الأمني.