دعا العضو السابق في مجلس الشعب السوري والمحلل السياسي “أحمد شلاش”، إلى إبادة أهالي منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي.

وقال “شلاش” على “تويتر”: “اذبحوا أهل وادي بردى كباراً وصغاراً.. ولتشرب دمشق دمائهم مخلوطة بالماء الذي قطعوه عن أهلها وليتحملوا نتيجة أفعالهم.”

اذبحوا أهل وادي بردى كباراً وصغاراً.. ولتشرب دمشق دمائهم مخلوطة بالماء الذي قطعوه عن أهلها وليتحملوا نتيجة أفعالهم. الشيخ أحمد شلاش. — الشيخ أحمد شلاش (@shlash58) ١٢ يناير، ٢٠١٧

وقدرت الأمم المتحدة قبل أيام أن أكثر من أربعين ألف مدني لا يزالون في وادي بردى، في حين نزح مئات آخرون مؤخرا جراء القصف بالأسلحة المتواصل من الطيران السوري والروسي.

ودعت المعارضة السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوقف هجوم قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني المستمر للأسبوع الثالث؛ على منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي، واصفةً الوضع بالمخيف والمتدهور في وادي بردى.