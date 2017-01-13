دعا العضو السابق في مجلس الشعب السوري والمحلل السياسي “”، إلى إبادة أهالي منطقة في ريف دمشق الغربي.

 

وقال “شلاش” على “تويتر”: “اذبحوا أهل وادي بردى كباراً وصغاراً.. ولتشرب دمشق دمائهم مخلوطة بالماء الذي قطعوه عن أهلها وليتحملوا نتيجة أفعالهم.”

وقدرت الأمم المتحدة قبل أيام أن أكثر من أربعين ألف مدني لا يزالون في وادي بردى، في حين نزح مئات آخرون مؤخرا جراء القصف بالأسلحة المتواصل من والروسي.

 

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوقف هجوم قوات وحزب اللبناني المستمر للأسبوع الثالث؛ على منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي، واصفةً الوضع بالمخيف والمتدهور في وادي بردى.