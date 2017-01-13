قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، سيعلن بعد وقت قصير من تنصيبه رئيسا للجمهورية، عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إن الإعلان عن نقل السفارة سيكون في 21 يناير الحالي. ولفتت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال الأمريكي دانيل أربيس المقرب من صهر ترامب اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل عدة أيام، وأكد له جدية الرئيس الأمريكي المنتخب في نقل السفارة.

وكانت مستشارة كبيرة لدى الرئيس الأمريكي المنتخب، تدعى كالي آن كونوي، قالت إن ترامب مصمم على نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بعد تسلمه مهام منصبه في الـ 20 من يناير.

وفي مقابلة مع إذاعة أمريكية، قالت كونوي إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يقع على رأس سلم أولويات الرئيس المنتخب ترامب.

وأشارت المستشارة إلى أنها تعتقد أن أمريكيين كثيرين سيثمنون عاليا قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأضافت “هذه خطوة ممتازة”.

يذكر أن ترامب صرح، خلال الحملة الانتخابية، بأنه في حال فوزه فسوف تعترف الإدارة الأمريكية بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وسيطبق قرار مجلس النواب الأمريكي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وكان ترامب قد أدلى بهذه التصريحات في لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في نيويورك، في سبتمبر 2016. كما كرر مستشار ترامب لشؤون إسرائيل، جيسون غرينبلت، هذه التصريحات في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي.