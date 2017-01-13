قرر الممثل والمخرج السينمائي المغربي محمد شفيق السحيمي اللجوء إلى الجزائر، في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي محمد السادس، وذلك على خلفية قضيته ضد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل لعرايشي، والتي اتهم خلالها الأخير بالتلاعب في إنتاج مسلسله “شوك السدرة” وهضم حقوقه المادية والمعنوية.

وقال السحيمي في رسالة وجهها إلى الملك عبر حساب منسوب إليه بـ”فيسبوك”: “بلغني أن مدير قطبكم العمومي والمعين بظهير، بعد أن تآمر على إبعادي من المغرب، سيشرع في إتمام تصوير مسلسلي شوك السدرة وبدوني وبدون احترام العقد الذي بيني وبينه، مصرا بذلك على هضم حقوقي المادية والمعنوية”.

وأضاف: “يريدون أعمال شفيق السحيمي لا الشخص! ولهذا وحتى لا يقول الجمهور المغربي أنني تسرعت وكان علي أن ولن وكي … لأن الملك ليس له علم بما يقوم به العرايشي أجيب أنا: لا علاقة لي بهذه الحسابات الضيقة المنظور”.

وأكد السحيمي: “قررت اللجوء إلى الجزائر لأمارس حقي في الإبداع!”، مشددا على أنه سيعمل “كل ما يتيح لي منع بث أي صورة ولو واحدة من أعمالي بتلفزة العرايشي… ومن الآن فصاعدا”.