قال الإعلامي فيصل القاسم، إنّ لديه ألف إشارة استفهام على القصف الذي اتهم الجيشُ السوري، جيشَ الإحتلال الإسرائيلي بتنفيذه على مطار المزة العسكري فجر الجمعة.

وأضاف “القاسم”: “لاأدري لماذا لا أصدق الخبر.أعطوني سبباً واحدا يدعو إسرائيل لقصف النظام كي أصدق الخبر”.

لدي ألف إشارة استفهام على القصف الإسرائيلي لمطار المزة.لاأدري لماذا لا أصدق الخبر.أعطوني سبباً واحدا يدعو إسرائيل لقصف النظام كي أصدق الخبر — فيصل القاسم (@kasimf) ١٣ يناير، ٢٠١٧

يذكر أن قيادة الجيش السوري، قالت إن إسرائيل أطلقت صواريخ على المطار، وحذرت تل أبيب من تداعيات ما قالت إنه اعتداء “سافر”.

ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله، إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال فلسطين المحتلة، بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار، وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري وحذر من إنه سيرد على الهجوم.

ورفض الجيش الاسرائيلي الادلاء بأي تعليق.علماً أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في العمق السوريّ.