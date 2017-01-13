كشف الفنان الاردني أحمد سرور عن تعرضه لتهديدات بالقتل من قبل تنظيم “داعش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “سرور” خلال استضافته في برنامج “المتهم” انه اكتفى بحظر من هدده على الفيس بوك.

وذكر أنه قدم ورقة فارغة اثناء تصويته في الانتخابات النيابية، لافتا الى أنه يريد ايصال رساله على مقاطعته إعطاء الصوت وليس مقاطعة الانتخابات النيابية، كما انه لم يجد أحد يمثله من المرشحين.

وقال إنه قدم عرضا امام جلالة الملك، وحين انتهى العرض كان هناك مكافأة لفريق عمله، وانهم أنتجوا برنامجا بهذه المكافأة، ولم يرجع المبلغ المتبقي من المكافأة.