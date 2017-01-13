رغم أن ايطاليا تتميز بالكثير من الأمور مثل البيتزا، والمعكرونة، والمسرح الروماني، إلا أن المسافرين إلى هذا البلد لا يريدون فقط تناول طبق “السباغيتي،” والاستمتاع بحفلة أوبرا على الأنقاض القديمة.

وما وراء الكليشيهات، ستجدون 10 أمور أخرى تفاجئكم بها ايطاليا:

1.التملق: يعرف الإيطاليون كيفية التملق مع الأصدقاء والغرباء على حد سواء.

2.السيارات الرياضية: وتعتبر سيارات السباقات مثل “ألفا روميو”، و”باغاني” و”مازيراتي” كلها ايطالية الصنع.

3.الكلام البذيء: سواء كان ذلك باللغة الإيطالية أو أي لغة أخرى، يمكن أن تتحول أي كلمة ايطالية إلى كلمة بذيئة.

4.الحلويات: وتتنوع نجوم الحلويات الإيطالية بين الجيلاتي، وتيراميسو، وكانولي، ونابولي، وبيسكوتي، وسبوموني، وتارتوفو.

5.الحمامات الساخنة: وتقدم المنتجعات الصحية في الجزيرة علاجات الطين، فيما تشمل العلاجات المائية الاستلقاء في الينابيع الساخنة في توسكان، والحمامات الجبلية في بلدة بورميو والحديقة الحرارية في بحيرة غاردا.

6.الشواطئ الإيطالية: وتمتد الشواطئ على مساحة 7 آلاف و400 متر، وتضم ايطاليا غالبية الشواطئ في أوروبا، فضلاً عن 27 منتزهاً بحرياً.

7.البراكين: ويوجد عشرة براكين نشطة في ايطاليا. ويعتبر بركان “أم تي إتنا” في صقلية، ثاني أكبر بركان في العالم بعد بركان “ماونا لوا” في هاواي.

8.تغيير الحكومات: ويسعى الإيطاليون إلى تغيير حكوماتهم تماماً مثل السيارات الرياضية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، شُكلت 63 حكومة وعُين 39 رئيساً للوزراء في ايطاليا.

9.الكهوف: وتعتبر إيطاليا واحدة من أكثر البلدان التي تتضمن الكهوف على هذا الكوكب، إذ يوجد فيها أكثر من 35 ألف من التجاويف فوق سطح الأرض، والآلاف تحت الماء. ويحمل كهف “جروتا جيغانتي” الرقم القياسي العالمي لأكبر كهف يمكن الوصول إليه.

10.الرحلات السياحية في الأنهار.