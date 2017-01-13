أثارت صورُ عارية لـ”زفيتلانا زخاروفا” زوجة نائب وزير الدفاع الروسي “تيمور إيفانوف”، غضب أعضاء في الكرملين الذين طالبوا وزير الدفاع “سيرغي شويغو” بتوجيه اللوم والتوبيخ إلى “إيفانوف” بسبب الصور التي نشرتها زوجته.

وظهرت “زخاروفا” في الصور على أحد الشواطئ الاستوائية، ولا يغطي جسدها العاري سوى نخلة، مع تعليقٍ قالت فيه “اليوم ليس لديك الوقت الكافي، وغدًا لن يكون لديك الطاقة الكافية. وبعد الغد، لن يكون لك وجود. كف عن التأجيل واستمتع بحياتك الآن”.

يشار إلى أنّ “زخاروفا” هي إحدى أهم مصممات الأزياء في موسكو، تزوجت من نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف الذي عينه بوتين في منصبه أوائل 2016.