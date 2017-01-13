قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إنه بعد أن يتقاعد الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما فإنه سوف يتجه للإقامة في حي كالوراما الواقع بالعاصمة واشنطن، وحيث لن يبعد مكان سكنه سوى ميلين فقط من البيت الأبيض.

البيت الذي سيقيم فيه أوباما مكون من 9 غرف، وهو مملوك للسيد جو لوكهارت، الذي شغل منصب السكرتير الصحافي في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 762 مترا مربعا سوف يستوعب باراك، وزوجته ميشيل، وكلا من ابنتيهما ماليا وساشا، وسيكون يوم 20 يناير الليلة الأولى لهما هناك.

ويقدر سعر هذا المنزل بـأربعة ملايين دولار أميركي.

ويعود السبب الرئيسي لبقاء الأسرة في ذلك المكان، إلى أن ابنة أوباما الصغرى ساشا يجب أن تكمل المدرسة الثانوية التي تقع بالمنطقة، وهذا يعني البقاء إلى نهاية 2018 على الأقل.

وبحسب شركة “زيللو” المتخصصة في الحسابات العقارية، فإن الأسرة سوف تدفع إيجارا شهريا قدره 22 ألف دولار على هذا المنزل المبني من الطوب وله أرضيات خشبية صلبة وشرفة وحديقة، وبه 9 حمامات مرفقة بالغرف.

وفي هذا البيت سوف يبدأ أوباما مشروعه الذي سبق أن أبدى طموحا بالشروع فيه بكتابة كتابه الثالث، حيث أصدر كتابين قبل توليه الرئاسة هما “أحلام أبي” و”جرأة الأمل” كانتا في قائمة الأكثر مبيعا .

وساعد الكتابان في بث روحه ورؤيته للحياة وفهم المجتمع الأميركي لتطلعات الرجل والسياسة والحياة عموما.

والكتاب الجديد سيكون موضوعه ذكريات فترتين من رئاسة أميركا.

وهذا العمل في حد ذاته سيكون مربحا، فالسيرة الذاتية للرؤساء الأميركيين طالما شكلت إغراء للناشرين، وسبق لجورج دبليو بوش أن حصل على خمسة ملايين دولار مقابل كتاب سيرته، في حين حصل بيل كلينتون على 15 مليون دولار.



