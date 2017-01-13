بعد أيام من إعلان الشرطة الفرنسية إلقاءها القبض على 17 مشتبها بهم لصلتهم بواقعة السرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في أحد فنادق باريس خلال تشرين أول/اكتوبر الماضي، تعرّض متجر “Dash” الذي تديره كل من كيم وشقيقتيها كلوى وكورتني في أمريكا، اليوم الجمعة لحادث سطو مسلح وسرقة محتوياته.

وقالت مجلة tmz البريطانية، إنه ملابس وعطور بقيمة 1600 دولار أمريكي، سُرِقَتْ من داخل المتجر حيث دخلت سيدة مجهولة إلى المتجر، وقامت بسرقة ملابس وعطورات بالقيمة المذكورة، ثم لاذت بالفرار في سيارة فضية اللون كانت تنتظرها في الخارج.

وبحسب tmz فلم يتم إلقاء القبض على الفاعلة حتى الآن، إلا أن الشرطة بدأت تحقيقاتها.

وكانت كيم قد تعرضت لحادث سرقة في غرفتها الفندقية في أحد فنادق باريس خلال تشرين أول/اكتوبر الماضي، حيث قام مسلحون باحتجازها وسرقة مجوهرات تقدر بـ9 ملايين يورو (10 مليون دولار) من بينها خاتم تقدر قيمته بـ 4 ملايين يورو وصندوق مجوهرات قيمته 5 ملايين يورو.

وذكرت تقارير اخبارية الثلاثاء الماضي أن السائق الخاص بأسرة “كيم” من ضمن الـ17مشتبهاً بهم الذين تم القاء القبض عليهم.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية بأن السائق (27 عاما) يعمل لصالح شركة معروفة، ودائما ما تستعين به أسرة كاردشيان أثناء تواجدها في باريس.

وقالت الصحيفة إن هذه المستجدات تشير إلى أن العصابة المسؤولة عن السرقة كانت على علم بكل تحركات أفراد الأسرة.

يذكر أن كيم وصلت إلى دبي مع فنان المكياج Mario Dedivanovic لدرس في المكياج.