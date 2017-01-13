اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حاخاما يهوديا بإحدى مستوطنات، شرق مدينة رام الله بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.

وجاء اعتقال الحاخام بعد تقديم شكوى للشرطة من قبل احد طلابه قبل 6 شهور، ذكر فيها بأنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل الحاخام العام 2014.

وجرى تمديد اعتقال الحاخام البالغ من العمر 45 عاما من قبل محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة حتى الإثنين القادم.

وأثناء تقديم الشكوى كان الحاخام مسافرا ولدى عودته من سفره جرى اعتقاله أمس، ونتيجة لطلب محامي الدفاع عن الحاخام لم يتم الكشف عن شخصيته.