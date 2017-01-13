قال الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” إن مصر تعيش اليوم أبرز حالات ضعفها، معتبرا أن محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه التقارب مع حماس تجعل القاهرة تعرض نفسها للخطر من خلال الاتصال مع حماس.

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أن حماس في نهاية الأمر تستغل كل الظروف الراهنة في مصر لقلب نظام الحكم وتقويض أركان النظام الأساسية، لذا يجب على السيسي ألا يتعامل مع حماس لأنها على عكس ما يتوقعه منها.

واعتبر “نير بن آرتسي” أن داعش والجماعات الأخرى يريدون السيطرة على قطاع غزة لأنها مكان ينعدم فيه القانون وجيد بالنسبة لهم، ومنها يمكن لهم الفوز بصدارة المشهد، كما أن حماس تواصل في حفر الأنفاق التي يمكنها أن تصل لإسرائيل عبر خان يونس وغيرها من الأماكن.بحسب تعبيره

وأشار الحاخام الإسرائيلي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضحك اليوم على الجميع، لكن عندما سيأتي الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة سيكون هناك نوع من الغضب، وسيتم إنشاء سفارة الولايات المتحدة في القدس، زاعما أن القدس هي عاصمة إسرائيل منذ آلاف السنين.

وقال الحاخام الإسرائيلي إنه بينما تستمر الكوارث الطبيعية والفيضانات وثورات البراكين والزلازل والرياح القاسية والعواصف، إسرائيل يحفظها الرب من كل سوء، ولا تتعرض لكل تلك الأشياء الصعبة التي يعاني منها العالم.

ولفت “نير بن آرتسي” إلى أن حزب الله وزعيمه حسن نصر الله في سوريا مشغول جدا في كيفية سرقة الصواريخ من سوريا، معتبرا أن نظام بشار الأسد أو سوريا لا تهمهم بل يريدون فقط سرقة الأسلحة والذخيرة القادمة من إيران.