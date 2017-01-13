كثيرة هي الامراض الجنسية التي قد تنتقل ما بين الزوجين اذا لم يتم اتخاذ التدابير الوائية اللازمة للحد من انتقالها من شخص الى آخر. وقد لا يعرف الكثير من الازواج ما هي هذه الامراض الجنسية التي يمكن ان تنتقل لاخذ الحيطة والحذر منها.

وقدم موقع “صحتي” المتخصص أشهر امراض جنسية تنتقل بين الزوجين:

– الإيدز: قد لا يختلف شخصان على الاطلاق على ان مرض الايدز أو نقص المناعة، هو واحد من اشهر الأمراض الجنسية التي تتنقل ما بين الزوجين، كما انه مرض مزمن لا يعرف له علاج تام حتى الآن، لا سيما وانه يعمل على تدمير قدرة الخلايا المناعية ما يضعف الجسم بشدة.

– سرطان عنق الرحم: يحدث هذا المرض بسبب فيروس الورم الحليمي البشري، والذي يغيّر من طبيعة الخلايا المبطنة لعنق الرحم، ويحولها إلى خلايا مسرطنة، وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين الزوجين.

– فيروس B: الفيروس الكبدي الوبائي B، من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس بين الزوجين، كما أنه قد ينتقل من الأم إلى الجنين، وفى بعض الحالات قد يسبب مضاعفات خطيرة منها السرطان وتليف الكبد.

– الالتهابات: ان اصابة الزوجة بالتهابات مهبلية قد تؤدي إلى نقلها إلى الزوج، وقد تسبب التهاب المسالك البولية، ومن هنا يشدد الاطباء على ضرورة عدم ممارسة اي علاقة جنسية ما بين الزوجين إلا بعد شفاء الطرفين تماما.

– الثآليل الجنسية: تعتبر هذه المشكلة من أكثر المشاكل التي تصيب الأزواج، لا سيما من دون اقامة اي علاقة جنسية، اذ يكفي تلامس الجلد لنقل العدوى، والثآليل زوائد جلدية تظهر على الأعضاء التناسلية، ولها العديد من الأنواع، وبحسب نوع الفيروس تكون خطورته.