أوهمَ رجلان سيدةً أردنية بأن تحت منزلها ذهبًا، فقامت بدفع مبالغ مالية والتنازل عن المنزل لأحدهما باعتباره “مشعوذا” ويستطيع استخراج الذهب.

وقال مصدر أمني، إن القصة بدأت عندما عرض أحد المتهمين على السيدة استخراج الذهب المدفون في منزلها، وأقنعها بالمتهم الآخر على أنه أحد “المشعوذين” فوافقت. بحسب صحيفة “الغد”

وأضاف المصدر أنه قام بالاتفاق مع المتهم الآخر بلعب دور “المشعوذ”، وقاما بداية بالحصول على أموال من السيدة لشراء مواد لفك “الرصد” وهو الوصف الذي يطلقه المشعوذون على الجن الذي يحرس الذهب، وبعدها أقنع المتهمان السيدة بضرورة التنازل عن المنزل لصالح “المشعوذ” حتى يتمكن من استخراج الذهب المدفون في منزلها.

وبعد أن تم ذلك، توارى الشخصان عن الأنظار ولم تستطع السيدة التواصل مع أي منهما، قبل أن تبلغ الأجهزة الأمنية التي قامت باعتقالهما.