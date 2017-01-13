كشفت صحيفة كندية أن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد فّر الى أحد الجبال خارج كندا.

وقالت صحيفة (lapresse) إن محققين استجوبوا زوجة “الطرابلسي”، عن غيابه وكان ردها انه غادر البيت يوم 24 مايو 2016 اي قبل اسبوع من تنفيذ قرار ترحيله الى تونس.

ونقلت زوجة الطرابلسي للمحققين الكنديين عن بلحسن الطرابلسي قوله انه في حال عودته الى تونس فهو سيموت بالسجن.

وذكرت زوجته انه يعيش حالة اكتئاب وقد ابلغها بانه سيغادر المنزل قاصدا الجبال خارج مونتريال.

وطلبت ليلى الطرابلسي من المحكمة الفدرالية الغاء قرار حكومة “أوتاوا” وضعهم ضمن قائمة القادة الاجانب المرتشين والتي يمنعهم من التصرف في الحسابات البنكية المجمدة بعد ان منحوا اللجوء السياسي.

وقد رفضت السلطات الكندية منح بلحسن الطرابلسي اللجوء وقررت السلطات القضائية ترحيله بعد ان تأكدت لديهم شبهات تورطه في عدد من قضايا الفساد المالي في تونس.

وحسب الصحيفة فإن العائلة التي كانت تعيش في الرفاهية تحتاج اليوم الى المال ويتعذر عليها دفع أجرة المنزل الذي تبلغ مساحته 185 متر مربعا في مونتريال بكندا.