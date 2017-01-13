حذرت المخابرات الجزائرية، تونس، من هجماتٍ يجري التحضير لها من طرف “ذئاب منفردة”، بعد ورود معلومات استخباراتية.

وأكدت المخابرات الجزائرية أن المناطق التي سيتم إستهدافها هي أهداف سهلة غير متوقعة ومشابهة للتي عرفتها أوروبا مؤخرا، على غرار الهجمات باستخدام الشاحنات، والهجمات الفردية التي عرفتها تركيا ليلة رأس السنة الجديدة.

ووفقاً للمخابرات الجزائريّة فيركز تنظيم داعش مؤخرا على العمليات البسيطة التي تعتبر أكثر تعقيدا، باعتبار أنها تعتمد على العشوائية والبساطة في أدواتها وآلياتها بعيدا عن الأسلحة المتطورة والمعقدة.

كما حذرت المخابرات الجزائرية كلاً من فرنسا و هولندا بوجود تحركات لتنفيذ هجمات.