نشرت فتاة جورجية تبلغ من العمر 12 عاما فيديو لها يوثق عملية انتحارها بشكل مباشر عبر “فيسبوك”.

وقامت الفتاة القاصر “كايتلين نيكول دايفيس” بتصوير نفسها ببث مباشر عبر “فيسبوك” يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث قالت إنها تعرضت لعنف جنسي على يد أحد أفراد عائلتها، ومن ثم قامت بشنق نفسها على شجرة معلقة بساحة المنزل.

وعقْب نشر الفيديو، داهمت الشرطة منزل الفتاة؛ بهدف إنقاذها، لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

الفيديو الذي ينتهي بمشهد الفتاة المعلقة على شجرة، تمت إزالته عن حسابها الشخصي على “فيسبوك”، لكنه انتشر بشكل كبير على مواقع أخرى.