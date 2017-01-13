علّق الكاتب الجزائري، والمراقب الدوليّ لحقوق الإنسان، أنور مالك، على الغارات التي استهدفت مطار المزة العسكري في ضاحية دمشق فجر الجمعة، والتي اتهم الجيش السوري، الطيران الحربي الإسرائيلي بتنفيذها.

وقال “مالك” على “تويتر”: “إن قامت إسرائيل بعمل عسكري بسورية فهو بتنسيق مع روسيا وأما مرتزقة إيران وشبيحة الأسد فهم مجرد أدوات في لعبة دولية تجاوزت عقولهم الطائفية”.

إن قامت #إسرائيل بعمل عسكري بسورية فهو بتنسيق مع #روسيا وأما مرتزقة #إيران وشبيحة #الأسد فهم مجرد أدوات في لعبة دولية تجاوزت عقولهم الطائفية — أنور مالك (@anwarmalek) ١٣ يناير، ٢٠١٧

وتعليقاً منه على بيان القيادة العامة للجيش السوري حول الغارات، قال أنور مالك: “هذا أسخف بيان يمكن أن يصدره جيش ضد كيان يحتل أرضه ويستهدف بالطيران عرضه.. الصهاينة يقصفون غرفة نوم الأسد وهو يهدد الشعب السوري بزعم الارهاب!”.

هذا أسخف بيان يمكن أن يصدره جيش ضد كيان يحتل أرضه ويستهدف بالطيران عرضه.. الصهاينة يقصفون غرفة نوم الأسد وهو يهدد الشعب السوري بزعم الارهاب! pic.twitter.com/2REd0yZPOr — أنور مالك (@anwarmalek) ١٣ يناير، ٢٠١٧

وقالت قيادة الجيش السوري، إن إسرائيل أطلقت صواريخ على المطار، وحذرت تل أبيب من تداعيات ما قالت إنه اعتداء “سافر”.

ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله، إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال فلسطين المحتلة، بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار، وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري وحذر من إنه سيرد على الهجوم.

ورفض الجيش الاسرائيلي الادلاء بأي تعليق.علماً أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في العمق السوريّ.