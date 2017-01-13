أعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن سلسلة انفجارات هزت مطار المزة العسكري في ضاحية دمشق فجر الجمعة، مشيرا إلى حصول عمليات قصف. فيما ذكر ناشطون أن الانفجارات التي تعرض لها المطار أسفرت عن مقتل عدد من ضباط النظام رفيعي المستوى.

وقالت قيادة الجيش السوري، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أطلقت صواريخ على المطار، وحذرت تل أبيب من تداعيات ما قالت إنه اعتداء “سافر”.

ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله، إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال فلسطين المحتلة، بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار، وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري وحذر من إنه سيرد على الهجوم.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، من جهتها أيضا عن حصول تلك الانفجارات، مشيرة الى ان عددا من سيارات الاسعاف هرعت الى المكان.

ورفض الجيش الاسرائيلي الادلاء بأي تعليق.

وفي 7 ديسمبر استهدفت صواريخ ارض -ارض اسرائيلية محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية.

وتداول ناشطون تسجيلاً مصوّراً أظهر لحظة القصف العنيف الذي تعرّض له المطار.