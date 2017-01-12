نشرت صحيفة “ديي ميل” البريطانية، مقطع فيديو صادم لسيدة صينية تبلغ من العمر 92 عاما أجبرها أبناؤها على العيش في قفص لسنوات طويلة.

وبعد أن تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، اضطر حزب البلدة المحلي إلى التدخل وإرسال المرأة إلى المستشفي.

وقالت السيدة إنها تعاني منذ فترة كبيرة من البقاء في هذا القفص الذي لم يتعد 107 أقدام مربعة، وأنها لم تحصل على الغذاء الكافي أو الملابس، كما ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن المكان لم يكن مهيأ للمعيشة به ولم يحتوِ على صرف صحي أو وجود سرير، فأضطرت للنوم على قطعة من الخشب.

واضطر المسئولون أن يقدموا القضية إلى الحكومة المحلية للتحقيق مع أبنائها، التي أصدرت أوامر بإطلاق سراح السيدة ونقلها إلى غرفة معيشة خاصة بها.

كما أرسلوا لها عاملين في مجال الرعايا الصحية، ليفحصوها قبل أن تنقل إلى المستشفى.