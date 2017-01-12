أعلن في العاصمة المصرية “القاهرة” مساء الخميس, عن وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار عن عمر يناهز “82” عاما بعد صراع مع المرض.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة كريمة مختار.

وقال “زكى” أنه من المقرر تشيع الجنازة غداً عقب صلاه الظهر من مسجد عمرو بن العاص . حسب ما ذكر موقع “صدى البلد” المصري.

كريمة مختار في سطور..

1: الراحلة كريمة مختار فنانة مصرية وأسمها الحقيقي عطيات محمد البدرى من مواليد 16 يناير 1934 وولدت فى اسيوط.

2: حصلت على ‏بكالوريوس فنون مسرحية وتزوجت من الإعلامي نور الدمرداش وأنجبت منه 4 ابناء وهم شريف ومعتز واحمد وهبة .

3: بدايتها الفنية كانت فى الخمسينيات من خلال التعليق الصوتي فى برنامج بابا شارو وفضلت الانتقال الى التليفزيون لكن اهلها رفضوا وعندما تزوجت نور الدمرداش سهل لها المشاركة فى فيلم ” ثمن الحرية ” .

4: قدمت الراحلة كريمة مختار العديد من الادوار فى السينما أبرزها فيلم “الحفيد” ، المستحيل ، يا رب ولد ، الليلة الموعودة ، مهمة صعبة ، ساعة ونص ، الفرح ” .

5: قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية وابرزها مسلسل حمادة عزو والتى قدمت من خلاله شخصية ماما نونة وحققت نجاحا كبيرا ولقبت بماما نونة .

6 : من اجمل مسلسلات الفنانة الراحلة كريمة مختار مسلسل الف ليلة وليلة وأصيلة ، البخيل وانا ، زهرة وأزواجها الخمسة ، القاهرة والناس .

7: لم تقدم كريمة مختار سوى مسرحية واحدة وهى مسرحية ” العيال كبرت ” وشارك فى بطولتها سعيد صالح واحمد زكى ويونس شلبى وحسن مصطفى . وحققت المسرحية نجاحا كبيرا واستمرت تعرض لسنوات عديدة .

8: تميزت الراحلة “كريمة مختار” بأداء دور الأم في السينما والتليفزيون، وهو الدور الذي ارتبطت به منذ بداية ظهورها حيث امتلكت ملامح الأم المصرية مما زاد من اقتناع الناس بأدائها .

9: نالت الفنانة الراحلة خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات حيث حصلت على جائزة تكريم في ختام أعمال المهرجان القومي للمسرح عام 2010م عن مجمل أعمالها الفنية، وجائزة تكريم من وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف عام 2008م لجهودها في الفيلم التعليمي الخاص بمرض أنفلونزا الطيور.

كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “يتربى في عزو” من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الثالث عشر عام 2007م، بالإضافة إلى درع التكريم من مهرجان اوسكار السينما المصرية عام 2008م .

10: عرفت ايضا لفترة باسم الدكتورة كريمة حيث قدمت اعلانات تنظيم الاسرة واستطاعت ببساطتها ان تصل للسيدات وتحثهن على تنظيم الاسرة لدرجة ان الجمهور اعتقد انها دكتورة فى الواقع .