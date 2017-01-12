قال “جيمس ماتيس” وزير الدفاع الامريكي الجديد المعين ضمن طاقم ادارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب خلال جلسة استماع عقدت الخميس في الكونغرس تمهيدا للمصادقة على تعيينه في هذا المنصب الرفيع انه يعتبر تل ابيب عاصمة اسرائيل.

وأضاف ردا على سؤال يتعلق بموقفه من قضية نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس “افضل ان يجب وزير الخارجية على هذا السؤال وبالنسبة لي فان العاصمة التي اسافر اليها هي تل ابيب التي يتواجد فيها كل رجال الحكومة”.

ودافع “ماتيسو” خلال جلسة الاستماع عن منظومة العلاقات الامريكية الاسرائيلية، قائلا “ان اسرائيل دولة ذات ديمقراطية راسخة وانا اعتقد ان اسرائيل مهمة جدا بالنسبة للشرق الاوسط وان امنها مهم جدا بالنسبة لنا ويجب علينا ارساء افضل العلاقات مع اسرائيل”.

وفي معرض رده على قضية امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو لإحباط قرار مجلس الامن الخاص بالمستوطنات، قال الوزير العتيد “ماذا يعني فشل الفيتو؟ يجب ان اعود وافحص هذا الامر الذي قرأت عنه فقط في الصحف”.