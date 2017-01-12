أسقطت الولايات المتحدة ما يقرب من 3 قنابل كل ساعة خلال عام 2016، في سبع دول بإجمالي 26.171 جسم منفجر، بحسب تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي.

ويؤكد مجلس العلاقات الخارجية، أحد معاهد الأبحاث المستقلة، أن هذه الأرقام منخفضة، مع الوضع في الاعتبار أن البيانات التي يمكن الوثوق بها، متاحة فقط عن الضربات الجوية عن باكستان واليمن والصومال وليبيا، ووفقًا لتعريف الكونجرس، فإن ضربة جوية واحدة قد تتضمن العديد من القنابل والذخائر.

ويقول التقرير إن واشنطن أسقطت 24.287 قنبلة بشكل إجمالي على سوريا والعراق وحدها، خلال العام الأخير لأوباما في السلطة، وهناك بلدان أخرى قصفتها الإدارة الأميركية، بما في ذلك ليبيا وباكستان واليمن والصومال وأفغانستان، ونفذت ضربات في سوريا والعراق كجزء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة. حسب ترجمة موقع رصد.

ووجد معهد الدراسات أن واشنطن نفذت 49.8 بالمائة من إجمالي ضربات التحالف في العراق و50.2 بالمائة في سوريا ، وخلال 2015 نفذت الولايات المتحدة 67 بالمائة من ضربات العراق و96 بالمائة من إجمالي ضربات سوريا، وكإجمالي أسقطت الولايات المتحدة 23.144 قنبلة في ست دول خلال 2015 ، وأضيفت ليبيا إلى القائمة في 2016 .

ويقول أحد المسئولين العسكريين الأميركيين أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل 50.000 فرد من مقاتلي تنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ بداية العمليات في 2014 .