المشتركة المصرية داليا سعيد، كشفت أنّها خسرت الكثير من وزنها مع بداية العام 2017، بحيث إنّها واظبت على ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية، ما جعلها تظهر بلوك جديد على المسرح.

إلّا أنّ قسوة أحلام في التعليق على أدائها، اعتبرها البعض مصدراً لحزن داليا، التي قالت: “على العكس، أحلام وصفتني في الكواليس بالسلطانة، وهي My Favorite بين الحكّام الأربعة”.

وأضافت: “أذكر تماماً بعد مروري الأوّل أنّها لم تستطع التعليق على الهواء، فالتقت بي في الكواليس وأشادت بأدائي، تعليقها بنّاء دائماً حتى لو كان سلبياً بالنسبة الى الجمهور، فنحن في نهاية المطاف نُغنّي حتى نكسب ثقة اللجنة وتصويت الجمهور”.

يُشار إلى أنّ داليا قدّمت أغنية “لو تعرفوا” للنجمة السورية أصالة نصري، وقد صدمتها أحلام بقولها أنها شعرت بالملل لدى سماعها تغني، فنصحتها بأن تكون واثقة أكثر بغنائها، وبررت ذلك بأنها غير معتادة على سماعة الأذن