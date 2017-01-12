أشاد مغردون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بمواطنهم معلّم القرآن، محمد الذهلي، خلال مشاركته بالبرنامج الواقعي “زدْ رصيدك”.

وحقق “الذهلي”، في البرنامج الذي يُقام في المملكة العربية السعودية إنجازًا كبيرًا بإكمالة مشروع “ختمة زدْ رصيدك6″، لأول مرة في تاريخ برامج الواقع.

ودعم ناشطون عبر هاشتاغ #محمد_الذهلي_يستحق_الدرع، مطالبين بدعمه لكي يحصل على الدرع ويتأهل للنهائي عبر التصويت.

#محمد_الذهلي_يستحق_الدرع

محمد الذهلي يستحقه بجداره ويستحق يكون فارس زد رصيك٦ وهو رقمه٦ ولاوال مره يختم القراءن برامج واقع محمد مميز مشاءالله — ريومه (@2Atoolh) January 12, 2017

نعم والف نعم👍

الذهلي #صانع_الفن💖

يستحق الدعم😇

المتسابق ف #زد_رصيدك89

#محمد_الذهلي_يستحق_الدرع 200 % 200

واكيد يستحق دام رفع اسم عمان😘 — Ahmed alambrator (@ahmed1shibani) January 12, 2017