أشاد عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بمواطنهم معلّم ، محمد الذهلي، خلال مشاركته بالبرنامج الواقعي “زدْ رصيدك”.

 

وحقق “الذهلي”، في الذي يُقام في المملكة العربية إنجازًا كبيرًا بإكمالة مشروع “ختمة زدْ رصيدك6″، لأول مرة في تاريخ .

 

ودعم ناشطون عبر هاشتاغ #محمد_الذهلي_يستحق_الدرع، مطالبين بدعمه لكي يحصل على الدرع ويتأهل للنهائي عبر .

 