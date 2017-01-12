قالت الكاتبة السعودية، عزة السبيعي، أن طالبات المدارس الثانوية السعودية يلجأن إلى استخدام نوع من الآيس الكريم الملون كبديل لأحمر الشفاه هرباً من العقوبات التي تفرضها قوانين التعليم في البلاد.

وانتقدت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة “الوطن”، بعنوان: ” أحمر شفاه في مدرسة ثانوية”، قوانين وزارة التعليم، وما تواجهه مديرات المدارس من ضغوط داخل المدرسة من قبل قسم من المعلمات المحافظات اللاتي قد يقدمن ضد المديرات شكاوى رسمية إذا تهاون في تطبيق التعليمات الوزارية.

وروت السبيعي في مقالها حادثة جرت في إحدى مدارس السعودية دون أن تحددها، مبينة أن معلمات طلبن من مديرة المدرسة وضع حد لاستخدام كثير من طالبات المدرسة لأحمر الشفاه في مخالفة لتعليمات وزارة التعليم.

وانتهت تلك الحادثة بحسب الكاتبة، بإجراء تفتيش في حقائب الطالبات بحثاً عن أحمر الشفاه، لتعترف بعض الطالبات في نهاية الأمر أنهن يستخدمن آيس كريم بطعم التوت يباع في المحلات كبديل لأحمر الشفاه هرباً من العقوبات.

وقالت السبيعي إن تلك النهاية كانت مخرجاً للمديرة التي ردت على المعلمات المعترضات بأن تعليمات الوزارة لا تمنع تناول الآيس كريم قبل الدخول إلى المدرسة في إشارة إلى كون المديرة من التيار الآخر الذي يضم أيضاً عددا من المعلمات اللاتي لا يرين في مثل تلك التفاصيل ما يخالف القوانين.

ودعت الكاتبة في مقالها إلى تغيير بعض قوانين الوزارة التي تفرض عقوبات على الطالبات بسبب بعض التصرفات التي ترتبط بطبيعة الأنثى، كحب التجمل، مشيرة إلى أن القوانين التي تتعارض مع الطبيعة لن تجد طريقها للتطبيق.