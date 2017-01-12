قالت المطربة الصاعدة سناء نبيل، ابنة حفيدة أم كلثوم، أنها منذ صغرها وضعوها فى “قالب كوكب الشرق”، وأول أغنية غنتها كانت “ألف ليلة وليلة”.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”، وراديو نغم FM، أنها فى الصف الثانى الإعدادى، لافتة إلى أنها قدمت للعام الثانى على التوالى فى برنامج “the voice kids”.

وأشارت إلى أن الغناء بالنسبة لها دراسة وحياة، وأنها تنوى دراسة الموسيقى وتتخصص فى ذلك ليكون طريقها ومستقبلها، مردفة: “لغاية وقت معين هخرج من عباءة أم كلثوم، وهبقى ليا شخصيتى أنا سناء نبيل”، موضحة أنها تغنى للمطربين محمد عبد الوهاب ووردة.

وردت حفيدة كوكب الشرق على سؤال الإعلامى عمرو أديب “ليه مش تغنى أه لو لعبت يا زهر وفرتكة فرتكة”.. قائلة: “ماينفعش أقول حاجة زى كده.. ما بسمعش حاجات زى دى خالص”.