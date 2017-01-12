دعا يعكوف مراجي، رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإسرائيلي والقيادي في حركة “شاس” المشاركة في الائتلاف الحاكم، إلى “دفن رأس خنزير” مع كل فلسطيني يقتل بعد تنفيذه عملية “إرهابية ضد اليهود” حسب وصفه

ونقل موقع “عروتس شيفع” الناطق بلسان المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يوم الخميس عن مراجي قوله: “لو كان الأمر متعلقا بي، لدفنت فادي القنبر منفذ عملية الدهس في القدس وبجانبه رأس خنزير”.

وادعى مراجي بحسب التقرير أن “الواقع غير الطبيعي يستلزم القيام بخطوات غير طبيعية من أجل معالجته. ودفن المخربين مع رؤوس خنازير يعد إحدى الإجراءات الرادعة لوقف هذه الموجة”.

وعن سبب الاقتراح قال مراجي إنه عائد إلى “الإحباط الذي ألم بي في أعقاب هذه العملية التي أودت بحياة أربعة أشخاص”، مشيرا إلى أن الردود “المتعقلة على موجة العمليات لن تجدي نفعا”.

يشار إلى أن المستشرقين اليهود كانوا أول من دعوا إلى دفن الخنازير أو أجزاء منها في قبور الشهداء الذين يرتقون بعد تنفيذ عمليات كجزء من الردع.

وقد اعتبر المستشرق إسحاك غيلو، أن البريطانيين استخدموا “هذه الطريقة بنجاح في مواجهة عمليات المقاومة التي كان ينفذها الإندونيسيون ضدهم”، معتبرا أن هذه الطريقة أدت في حينه إلى نتائج مهمة.