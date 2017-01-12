أعلن الجناح العسكري لمنظمة “بدر” المنضوية تحت لواء قوات “الحشد الشعبي” الشيعية العراقية، الخميس، مقتل قيادي بارز في مواجهات عسكرية ضد تنظيم داعش في مدينة الموصل شمال البلاد.

وقال موقع منظمة بدر الموالية لإيران في بيان، إن “آمر لواء 21 بقوات بدر ضمن الفوج الخامس بالحشد الشعبي، نايف الحجيمي، قتل أثناء تصديه لعصابات داعش في قاطع عمليات الموصل “.

ويكشف إعلان منظمة “بدر”، الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عمار الحكيم ، مقتل أحد قياداتها عن مشاركة قوات بدر في “الحشد الشعبي” بمعارك الموصل على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عدم دخولها للمدينة والبقاء خلف قوات الجيش لتقديم المساعدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال، إن استعادة كامل مدينة الموصل و”قطع رأس الأفعى” سيتم بحلول نيسان/ أبريل المقبل.

وتعني السيطرة على الموصل عمليًا إنهاء “دولة الخلافة” التي أعلنها تنظيم داعش قبل أكثر من عامين في المدينة ذات الغالبية السنية، غير أن هجمات التنظيم المتشدد قد تستمر في باقي المدن ضمن الأساليب التي كان يتبعها في السابق باستخدام الانتحاريين والسيارات الملغومة.