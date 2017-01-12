أقر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين الاسعار الجديدة لأسعار الدواء التي تم تسعيرها اليوم، على ان تكون المستحضرات المحلية فوق ال 100 جنبه بزيادة 30%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه بزيادة 40% ، والأدوية من 0 إلى 50 جنيه زيادة 50%.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي يعقد حاليا في المعهد القومي للتدريب، أن الادوية المستوردة قسمت الى شريحتين الاولى أكثر من 50 جنيه بزيادة 40%، وأقل من 50 جنيه بزيادة 50% من فرق سعر الدولار.

وأضاف الوزير أن القائمة ضمت 230 كشفا اقرتها لجنة التسعير اليوم اعتبارا من التشغيلات التالية أو المواد الخام التى يتم استيرادها.

وأكد عماد الدين، ان المخالف للقرار بمنع أو حظر تداول المستحضرات المسعرة أو التلاعب في أسعارها سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية عليه بنص المادة 128 لعام 1982 بالحبس من سنة لخمس سنوات، أو بتطبيق قانون منع الاحتكار رقم 3 لعام 2005 بالغرامة من 30 ألف جنيه إلى 10 مليون جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.