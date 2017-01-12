أعرب اللاعب الفرنسي-الجزائري، جوردان فوشار الذي يلعب في نادي “مكابي حرزيليا” الإسرائيلي، عن استعداده لتمثيل لو تلقى الدعوى من .

 

وقال “فوشار” الذي قدم من للعب مع أحد أندية الدرجة الثانية الإسرائيلية حيث سجل 14 هدفا منذ انطلاق الموسم في تصريحات لموقع “” في نسخته الإفريقية، :” أبي فرنسي وأمي جزائرية من قسنطينةـ أملك جوازي السفر البلدين، سبق للاتحاديتين الجزائرية والفرنسية أن تقربا مني للالتحاق بالمنتخبات الشبابية لكنني كنت مصابا، ومنذ ذلك الوقت لم تتكرر ”.

 

وأضاف ” إذا تلقيت دعوة من ، سألتحق بدون تردد، وسأكون أول لاعب من أصول عربية يلعب في والتحق بمنتخب من

 

وتعد تصريحات اللاعب الفرنسي-الجزائري سابقة، باعتباره أول عربي يعترف بالكيان الصهيوني يبدي رغبته في حمل الوان .