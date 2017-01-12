أعرب اللاعب الفرنسي-الجزائري، جوردان فوشار الذي يلعب في نادي “مكابي حرزيليا” الإسرائيلي، عن استعداده لتمثيل المنتخب الجزائري لو تلقى الدعوى من الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقال “فوشار” الذي قدم من فرنسا للعب مع أحد أندية الدرجة الثانية الإسرائيلية حيث سجل 14 هدفا منذ انطلاق الموسم في تصريحات لموقع “لوموند” في نسخته الإفريقية، :” أبي فرنسي وأمي جزائرية من قسنطينةـ أملك جوازي السفر البلدين، سبق للاتحاديتين الجزائرية والفرنسية أن تقربا مني للالتحاق بالمنتخبات الشبابية لكنني كنت مصابا، ومنذ ذلك الوقت لم تتكرر الاتصالات”.

وأضاف ” إذا تلقيت دعوة من الجزائر، سألتحق بدون تردد، وسأكون أول لاعب من أصول عربية يلعب في إسرائيل والتحق بمنتخب من شمال إفريقيا”

وتعد تصريحات اللاعب الفرنسي-الجزائري سابقة، باعتباره أول عربي يعترف بالكيان الصهيوني يبدي رغبته في حمل الوان منتخب عربي.